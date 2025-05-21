Рубио: Угроза новых санкций может заставить Москву выйти из мирных переговоров по Украине

Вопреки ожиданиям Владимира Зеленского и европейцев Белый дом не желает усиливать давление на Россию. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что угроза новых санкций может заставить Москву выйти из мирных переговоров по Украине.

Марко Рубио, госсекретарь США:

"Если начать угрожать санкциями, русские просто перестанут с нами говорить. А для нас важно сохранить возможность разговора с ними и подтолкнуть к возвращению за стол переговоров".