Рубио: Военную конфронтацию между США и Россией допустить нельзя

Прямая военная конфронтация между США и Россией немыслима, и ее нельзя допустить. Так считает госсекретарь США Марко Рубио, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и интервью радиостанции Fox Radio.

"Это даже немыслимо. Поймите, война между Соединенными Штатами и Россией - это то, чего мы никогда не можем допустить. Это две крупнейшие в мире ядерные державы, и опасность была бы просто колоссальной", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о возможном военном противостоянии с Россией.

При этом Рубио считает, что больше беспокойства должна вызывать не полномасштабная война, а "стычки или просчеты, которые приведут к началу конфликта". По его мнению, такой сценарий маловероятен. "Мы не должны даже думать об этом, потому что это не является правдоподобным или практически осуществимым ни для одной из сторон", - добавил Рубио.

Он также сообщил, что США продолжают взаимодействовать с российской стороной и на этой неделе состоялись контакты в целях достижения взаимопонимания относительно украинского кризиса.