Рубио заявил о разочаровании Трампа в НАТО

Эффективен ли Альянс и есть ли в нем смысл с точки зрения американских интересов? В ходе саммита глав МИД стран НАТО Марко Рубио заявил о разочаровании президента США Дональда Трампа реакцией союзников на американские операции на Ближнем Востоке. Рубио намекнул, что все претензии глава Белого дома намерен высказать на ближайшем саммите НАТО в Анкаре.

Затронул госсекретарь США и украинскую тематику. Он заявил, что сегодня Киев получает больше поддержки, чем когда-либо через инициативу "Перечень приоритетных потребностей Украины", в которой продолжают участвовать США, и рассказал, что в настоящее время переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом по украинскому урегулированию не ведутся. При этом, как передает ТАСС, американская сторона сохраняет готовность выполнять роль посредника в этом дипломатическом процессе.

Марко Рубио, госсекретарь США:

"Если появится возможность провести переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными, и имеют шансы на успех, мы готовы сыграть в этом свою роль. На данный момент таких переговоров нет, но мы надеемся, что ситуация изменится, потому что эта война может закончиться только через переговорное урегулирование. Она не завершится военной победой одной из сторон, по крайней мере, если смотреть с традиционной точки зрения на то, как определяется военная победа".

Акция против НАТО