Рукопашная ядерных держав

Конфликт между Китаем и Индией всколыхнул международное сообщество. Территориальные споры о принадлежности горных районов на севере Кашмира привели к рукопашным боям прямо на границе двух государств. В результате столкновений погибли 20 индийских солдат. По крайней мере, такую информацию приводит ряд зарубежных СМИ. При этом схватка действительно состоялась на кулаках, огнестрельное оружие не применялось. Это первый кровопролитный конфликт между странами за последние 45 лет. Ответственность за произошедшее Пекин и Дели возложили друг на друга. ООН призывает к максимальной сдержанности.



Чжао Лицзянь, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая: "Китай направил решительные протест индийской стороне. Мы требуем, чтобы она сдерживала свои фронтовые войска в соответствии с договоренностями, а также воздержалась от пересечения границ, провоцирования неприятностей или любых действий, которые могут осложнить ситуацию на границе. Китай и Индия договорились разрешить пограничный вопрос путем диалога и приложить усилия для поддержания мира и стабильности в пограничном районе".



Различные стычки между пограничниками обоих государств на спорной земле вспыхивают постоянно. Речь идет о регионе Аксайчин на севере Кашмира, который перешел под контроль КНР почти 60 лет назад. Сейчас вместо реальной границы существует линия фактического контроля, которая не является постоянной.



