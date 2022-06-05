Рукотворное обнищание, рукотворный голод, рукотворные войны - новые страницы хроники глобального экономического самоубийства

Нужно отдать должное - в стремлении затянуть на дно у западных элит теперь достойные конкуренты. Причем и те, и другие пытаются утопить не отдельные страны, не одно только нынешнее поколение, а все сто веков цивилизации сразу - и стараются сделать это понадежнее: навсегда, без шансов хоть кому-то вынырнуть из пучины.

Рукотворное обнищание, рукотворный голод, рукотворные войны - все это останется только залакировать какой-нибудь рукотворной эпидемией обезьяньей оспы. Новые страницы хроники глобального экономического самоубийства в нашем сюжете.

Язык дан дипломату, чтобы скрывать свои мысли, а политику - чтобы излагать противоположное тому, что он думает на самом деле. За это мы их всех всегда и любили - за талант завязывать язык узлом, собирать им кубик Рубика, но выглядеть при этом вполне разумными и даже дельными людьми. Но то ли это результат эволюции, то ли результат деградации - на носу вторая четверть 21-го века, а слушать сильных мира сего безучастно больше совершенно невозможно.

За примерами далеко идти не надо, достаточно просто оглядеться. Балтийские страны во главе с Литвой отринули греховные путинские нефть и газ, собираются отказаться также от электричества. Говорят тамошние политики так, словно они сбросили узы бренной плоти и вознеслись свободным духом в чертоги чистого разума - и нет ни голода, ни холода, ни России.

Это невероятное чувство! Я горжусь тем, что мы сделали. Жалко, конечно, что только Балтийский регион решился обеспечить себе безопасность поставок и энергонезависимость. Безопасность бесценна! Дарюс Шиленскис, гендиректор компании Klaipedosnafta

Все готовы доплачивать за зеленую энергию, произведенную в Литве. Цена не имеет значения, главное - безопасность и экономический патриотизм!

Надо выбрать свою сторону в истории, а выбор неправильной стороны нанесет огромный ущерб вашему будущему. За достойное будущее никакая плата не будет чрезмерной!

Увы, не стоять за ценой готовы обычно одни, а платят почему-то всегда другие. Тепло с электричеством в Литве подорожало за год втрое-впятеро. Страну точно ждет следующая итерация роста цен: главными пострадавшими от дороговизны явно будут не замминистра и не директор нефтяной компании - тут можно дать голову на отсечение. Сейчас, летом, жизнь балтов выглядит еще умеренно безмятежной, но зимой есть риск припасть к истокам. Как там было у предков? Леса, землянки, грибы-ягоды, подсечно-огневое земледелие? Прошлой зимой электричество на шведской и норвежской биржах, где закупались прибалты, за сутки, бывало, дорожало в несколько раз, но и тогда его часто не хватало физически: почему будущей зимой будет иначе?





На отказ от нефти первыми среагировали ценники на заправках: в Эстонии литр бензина уже 2,10, в остальной Прибалтике - без малого 2 евро. Но нефти может просто не оказаться физически - и черную маслянистую маркую жижу зимой не привезут ни арабы, ни американцы просто потому, что ее у них не будет. И что тогда? Тем временем Евросоюз в целом около месяца вымучивал 6-й санкционный пакет и, наконец, его породил: главное в нем - ЕС отказывается от русской нефти. Правда, не весь, не всюду и не сейчас. При этом в процессе кулуарных битв союз затрещал и покрылся трещинами, а Венгрия нагуляла столько влияния, что сделалась почти равновелика лидерам единой Европы.

Это, конечно, важное послание, адресованное Москве. Но надо понимать: теперь не имеет смысла даже обсуждать эмбарго на газ, ведь даже гораздо менее важный вопрос о нефти расколол ЕС. Нет сомнений: санкционный предел достигнут, возможно, даже перейден, более сильные меры в этой области невозможны. Крис Уифер, главный исполнительный директор аналитического агентства Macro-Advisory LTD

Очевидно, премьер-министр Орбан - единственный, кто вышел из этого спора триумфатором. Он получил что хотел. А мог получить даже больше, ведь просто его отъезд из Брюсселя мог парализовать всю работу европейских структур, аннулировать 6-й пакет. Орбан теперь и нефть получит, и доступ ко всем выплатам Евросоюза, и снятие претензий к законодательству его страны - претензий, на основании которых Венгрию могли лишить миллиардов. Даниэль Хегедус, эксперт фонда Маршалла (Германия)

А «Вашингтон Пост» обещает рецессию Соединенным Штатам - пока робко и с вероятностью в 35 %, что бы это ни значило. Есть подозрение, что спад уже начался, просто его маскируют статистически: ведь ВВП измеряется, как сумма цен всего произведенного, а при инфляции в 7 % экономический рост в полтора процента - это практически фикция. Но президент Байден отвергает саму возможность рецессии, ведь война экономическая и не только ведется в Европе, у нас-то с чего быть беде?

Нет, рецессию нельзя назвать неизбежной. У нас есть проблемы, как и во всем остальном мире, но менее серьезные из-за наших размеров и мощи. Мы живем в эпоху технологического перехода, и, даст бог, когда он завершится, мы станем сильнее и не будем зависеть от ископаемого топлива!

Не зависеть от ископаемого топлива выходит далеко не у всех американцев: у таксистов, жителей американской субарбии, которые накатывают полсотни километров в день, у синих воротничков и реднеков не зависеть получается, по правде говоря, не очень. Средняя по стране цена галлона бензина – 4,6, но в Калифорнии с ее «зеленым переходом», ветряками и солнечными батареями - почти 10 долларов. Костлявая рука топливного голода тянется к горлу водителей. Как ее не заметить?

Нам говорят, что пока идет война, роста цен на горючее не избежать. Но конфликт начался месяца два тому назад! А нефть еще до того была уже куплена, поступила на заводы, ее переработали в бензин - чего ж это цены растут? В итоге и я не могу не повышать расценки своего такси для клиентов. Джо Байден, президент США

"Эта инфляция - налог на любого трудолюбивого человека, это налог на средний класс и на бедных. Мы отдаем последнее, едва сводим концы с концами, чтобы обеспечить реализацию своих планов тем, кто наверху! "- делятся своим мнением американские водители.

Всемирный экономический форум с трудом принял полторы тысячи бизнес-джетов, съедающих тонну керосина на 100 километров: планетарные лидеры собрались учить человечество обходиться без еды-питья, по возможности, без тепла, а, хорошо бы, еще без собственности, работы, живя в домах-сотах. "Зеленый переход" с отказом от российской, а потом и любой другой нефти в Давосе уже не обсуждались - это дело решенное: лишь изредка звучали истерические, хотя робкие протесты.

Цена перехода будет колоссальной! Если мы не сможем разумно сочетать реформы с разумной эксплуатацией нефти и газа, весь мир окажется в ситуации крайней нестабильности. И тогда вместо "зеленого перехода" мы получим катастрофу! Вики Холлуб, президент компании Occidental Petroleum

Но в Давосе та же беда - люди, занятые обдумыванием глобальной стратегии, полностью отринули земное: им надо понизить среднегодовые планетарные температуры на градус - вот главная задача. А двуногие? Пусть питаются саранчой и акридами, а греются в объятьях друг друга. Отказ от нефти важнее, говорят владыки мира, усаживаясь в бизнес-джеты. Предчувствие грядущей катастрофы даже среди этой публики распространяется, подобно лесному палу, только говорить об этом рискуют не все.

Все полагают, что ФРС справится с этим кризисом. Но эпицентр этого урагана прямо перед нами. Он приближается к нам. Сейчас невозможно угадать - будет ли это мимолетная гроза или супер-шторм «Сэнди». Джейми Даймон, гендиректор компании Jpmorgan Chase