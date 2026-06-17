Руководство Volkswagen полагает, что компанию уже не спасти

Немецкое издание Der Spiegel публикует паническую статью, в которой сообщает, что концерн Volkswagen, являющийся национальным достоянием Германии, рискует окончательно прекратить свое существование.

Компания провела внутренний опрос среди 9 руководителей фирмы: шестеро топ-менеджеров считают, что Volkswagen вступил в терминальную стадию и его уже не спасти.

Остальные трое полагают, что помочь сможет радикальное изменение стратегии корпорации в Китае и США.