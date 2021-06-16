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Руководство больниц Германии искусственно завышало показатели занятости отделений интенсивной терапии больными коронавирусом
В Германии сейчас обсуждают другой скандал - всистеме здравоохранения. По информации некоторых СМИ, руководствобольниц специально завышалопоказатели занятости отделений интенсивной терапии больнымикоронавирусом. Это связанов том числе и с противоречивыми стимулами в системе больничного финансирования. Согласно документам, размер компенсации определяется занятостью отделений. По распространяемой информации, недобросовестное руководство некоторых больниц воспользовалось этой лазейкой, чтобы получить от правительства больше дотаций.
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