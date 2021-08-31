Последний самолет с американскими военными покинул Афганистан. Власть в стране окончательно перешла к движению "Талибан". Его представители заявили, что Афганистан стал наконец "по-настоящему независимым", а США потерпели поражение и не достигли своих целей.





Ревизия военного оборудования США в аэропорту Кабула





Сейчас в кабульском аэропорту, который остался без диспетчеров, идет ревизия военного оборудования США. Уже обнаружен ангар с вертолетами Госдепа. Теперь, как и тысячи единиц техники, брошеннойамериканцами, они поступили в распоряжение новой власти.

Тем временем "Талибан" концентрирует свои силы и вокруг Панджшера - это последний очаг сопротивления новой власти. Накануне там продолжились боевые действия, есть погибшие и раненые. Лидер сил сопротивления Ахмат Масуд уже заявил, что готов пойти на прекращение борьбы, если "Талибан" создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан.





Руководство Пентагона призвали уйти в отставку





О поражении американцев в Афганистане говорят и в самих США.



Около 90 отставных американских генералов и адмиралов подписали открытое письмо с призывом к руководству Пентагона уйти в отставку из-за ущерба репутации США, нанесенного выводом войск из Афганистана.

В документе называют эту операцию "катастрофой", последствия которой растянутся на десятилетия.





