Руководство Польши делает все возможное, чтобы уничтожить польский народ - Соловьев

Надо быть безумцами, чтобы идти войной на Союзное государство, где общая территория защиты, которое вооружено ядерным оружием и в доктрине которого сказано, что, если вы позволите себе это сделать, ответ будет очевидным. При этом время на этот ответ сократилось до минимума после того, как ядерное оружие разместили, сами знаем, где…

Владимир Соловьев