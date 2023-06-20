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Руководство Польши делает все возможное, чтобы уничтожить польский народ - Соловьев
Польское руководство делает все возможное, чтобы уничтожить свой народ. Об этом заявил российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в проекте "Успеть до полуночи" во время обсуждения угроз Польши о захвате Беларуси.
"Они на полном серьезе говорят? - удивился российский журналист, услышав о планах Польши захватить Беларусь за три дня. - Им мало было трех разделов Польши? Они реально пытаются сделать все возможное, чтобы перестать существовать. Почему? Прекрасный польский народ, у нас нет никаких проблем с польским народом, как и ни с одним другим. И какое-то абсолютно обезумевшее руководство, которое делает все возможное, чтобы уничтожить польский народ".
Надо быть безумцами, чтобы идти войной на Союзное государство, где общая территория защиты, которое вооружено ядерным оружием и в доктрине которого сказано, что, если вы позволите себе это сделать, ответ будет очевидным. При этом время на этот ответ сократилось до минимума после того, как ядерное оружие разместили, сами знаем, где…
Журналист считает, что Президент Беларуси Александр Лукашенко делает все возможное, чтобы страна не участвовала в боевых действиях. "Я был в Беларуси несколько раз, говорил с военными. И я не могу сказать, что они вовсю рвутся участвовать в специальной военной операции, но у меня нет ни малейшего сомнения, что если кто-то посягнет на Беларусь, вопросов не будет. Поэтому если те спровоцируют Беларусь на ответ, то мало никому не покажется", - уверен Владимир Соловьев.
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