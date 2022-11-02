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Rumble отключит Францию от своего сервиса в ответ на требование о блокировке российских СМИ

Канадский видеохостинг Rumble отключит Францию от своего сервиса в ответ на требование заблокировать российские СМИ, включая RT. Об этом сообщил глава видеохостинга Крис Павловски. Американский журналист Гленн Гринвальд поддержал такое решение канадского сервиса. В своем "Твиттере" он призвал подписчиков задуматься над тем, как необоснованно Европа запрещает вещание российских СМИ. В том числе Франция пытается надавить на Rumble, хоть компания и не имеет отношения к этой стране. Видимо, пример Илона Маска стал заразителен.

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