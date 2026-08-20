Румыния лишилась 220 МВт мощности из-за аварии на ТЭЦ

В Румынии на фоне энергокризиса вышла из строя теплоэлектростанция в городе Турчень. Теперь энергосистема страны недополучает около 220 МВт мощностей. Восстановить объект после аварии рассчитывают только на следующей неделе.

Ранее полностью остановила работу единственная румынская АЭС. Причиной стало резкое снижение уровня воды в Дунае (ее недостаточно для охлаждения реакторов).

В условиях кризисной ситуации власти Румынии пообещали финансово поощрять граждан за отказ от электричества в час пик.