Румыния потребовала от Украины оградить ее от дронов

Бухарест неожиданно ополчился на Киев. Министр обороны Румынии Раду Мируцэ направил официальный запрос украинскому коллеге с требованием изменить алгоритмы программирования всех запускаемых беспилотников.

Киев обязан внедрить технический протокол, который принудительно активирует самоликвидацию БПЛА при их случайном заходе в румынские территориальные воды. Процессор аппарата должен выполнять эту команду автономно, даже в случае полной потери связи с оператором.

Поводом для подобного ультиматума послужил недавний инцидент в порту Констанца, где взорвался потерявший управление украинский морской дрон.