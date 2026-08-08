Румыния затапливает баржи, чтобы спасти АЭС от остановки

Энергетический коллапс в Румынии заставил власти пойти на крайние меры. Чтобы спасти от полной остановки единственную в стране атомную электростанцию "Чернаводэ", спасатели экстренно затопили две огромные баржи прямо в русле Дуная.

Из-за сильнейшей засухи река обмелела, лишив систему охлаждения реактора необходимого объема воды. Искусственная дамба призвана перенаправить остатки потока к станции.

Сорин Рэндашу, руководитель водного хозяйства Румынии:

"Мы решили затопить баржи, чтобы они служили направляющей структурой для потока. В сочетании с другими мерами мы надеемся продлить работу атомной электростанции хотя бы на несколько дней, тем самым давая энергетической системе больше шансов на восстановление в условиях нынешней засухи".

АЭС "Чернаводэ" обеспечивает пятую часть всей электроэнергии в Румынии. Выигранные у стихии дни - это единственный шанс спасти страну от неминуемого и масштабного блэкаута.