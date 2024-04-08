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Румыния перезапускает оружейный завод

В Румынии после 15-летней консервации перезапустят фабрику "Арсенал" по производству артиллерийских орудий калибром 152 мм. Помимо прочего в Решице теперь планируют производить гаубицы. СМИ уточняют, что последний раз завод выполнял заказ еще в 2008 году.

Псевдопомощь киевскому режиму значительно истощила оружейные запасы Запада. Чтобы восполнить дефицит, там пытаются хоть как-то нарастить военное производство.

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