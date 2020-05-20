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Румыния с 1 июня откроет курорты на Черном море
Румыния тем временем открывает границы и готовится разрешить посещения пляжей. В самой стране начали работу музеи и большая часть магазинов. Уже 1 июня пока только гражданам разрешат купаться в море. Перспективы отдыха для иностранных туристов еще туманные, поскольку европейские границы, в основном, закрыты. А любое авиационное сообщение в Старом Свете практически полностью прекращено.
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