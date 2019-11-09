Румыния в преддверии президентских выборов

В Румынии завтра пройдут президентские выборы. Согласно опросам, в первом туре большинство голосов (около 45%) получит действующий президент страны Клаус Йоханнис. Он один из главных сторонников укрепления стратегического альянса с США. Среди его соперников, имеющих шансы попасть во второй тур, отмечают прежде всего актера Мирчу Дьякону. Его поддерживают две крупные партии - "Альянс либералов и демократов"и "Про-Румыния". В первом туре, по данным опросов, за него могут проголосовать более 15% избирателей.



