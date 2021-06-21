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Румыния во власти большой воды

Последние 5 дней там непрерывно лили дожди. Метеорологи выпустили очередное штормовое предупреждение. На востоке страны под воду ушли сотни домов и сельхозугодий. Оказались заблокированы дороги. На месте продолжают работать спасатели. Оказавшихся в водной ловушке жителейэвакуируют на надувных лодках.

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