3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Румыния запрещает дурные запахи
Румынам теперь не придется искать приятный воздух. Там просто запретили все дурные запахи. Власти даже ввели в законодательство специальный термин "ольфактивный дискомфорт". Так называют физические и психологические неудобства, которые испытывает человек, чье обоняние оскорблено. Запрет обещает не стать ни формальным, ни абстрактным. Как разъясняют авторы закона, даже запах приготовления пищи, который распространяется на лестничной площадке, может быть неприятен соседям. В случае подачи жалобы хозяйке грозит штраф. Максимальный его размер достигает 6 300 евро для физлиц и 17 тысяч - для организаций.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва