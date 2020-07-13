Румыния запрещает дурные запахи

Румынам теперь не придется искать приятный воздух. Там просто запретили все дурные запахи. Власти даже ввели в законодательство специальный термин "ольфактивный дискомфорт". Так называют физические и психологические неудобства, которые испытывает человек, чье обоняние оскорблено. Запрет обещает не стать ни формальным, ни абстрактным. Как разъясняют авторы закона, даже запах приготовления пищи, который распространяется на лестничной площадке, может быть неприятен соседям. В случае подачи жалобы хозяйке грозит штраф. Максимальный его размер достигает 6 300 евро для физлиц и 17 тысяч - для организаций.