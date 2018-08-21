Румынию из-за обширных волн тепла атаковали опасные осы

О нападениях сообщили десятки людей со всей страны. Один мужчина умер от анафилактического шока. Еще несколько человек доставлены в больницы. Бороться с осами трудно - некоторые виды считаются редкими и исчезающими. Их уничтожение карается законом. Также осы активно обороняются при попытках убрать их ульи или хотя бы просто отогнать.