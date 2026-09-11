Румынские больницы испытывают острый дефицит медикаментов

Румыния переживает медицинский коллапс. В ряде больниц Бухареста, включая крупные детские стационары, остро не хватает жизненно важных лекарств. Об этом сообщает местный телеканал.

Как выяснили журналисты, счета медицинских учреждений практически полностью опустели. При этом закупка новых партий препаратов заблокирована из-за затяжного политического кризиса в правительстве страны. Чиновники просто не могут согласовать финансирование.