Румынские фермеры требуют усилить контроль за транзитом украинского зерна
Автор:Редакция news.by
Румынские фермеры выступают за усиление контроля за транзитом украинского зерна. Аграрии требуют, чтобы документы о количестве украинских грузов при въезде в страну обязательно сверяли с документами на выезде.
Важно, чтобы все зерно, ввезенное в Румынию из Украины, не пытались реализовать на румынской территории. Маршруты перевозки тоже должны жестко контролировать.
Ранее приход на рынок украинской продукции привел к падению доходов румынских фермеров, что вызвало массовые акции протеста по всей стране.