Румынские фермеры требуют усилить контроль за транзитом украинского зерна

Румынские фермеры выступают за усиление контроля за транзитом украинского зерна. Аграрии требуют, чтобы документы о количестве украинских грузов при въезде в страну обязательно сверяли с документами на выезде.

Важно, чтобы все зерно, ввезенное в Румынию из Украины, не пытались реализовать на румынской территории. Маршруты перевозки тоже должны жестко контролировать.

Ранее приход на рынок украинской продукции привел к падению доходов румынских фермеров, что вызвало массовые акции протеста по всей стране.