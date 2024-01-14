Новая угроза украинской финансовой незалежности пришла с юго-запада. Румынские фермеры и перевозчики повторно заблокировали границу с Украиной. Протестующие требуют отмены преференций для Киева и пытаются достучаться до властей, ведь свои граждане должны быть в приоритете.

Наплевательское отношение и личная выгода чиновников, а также псевдопомощь Украине заставили европейских перевозчиков, фермеров и сотрудников железной дороги выйти на первую крупную межнациональную забастовку. Протесты в Германии подхватили рабочие из Польши, Чехии, Австрии, Швейцарии, Франции, Бельгии и Голландии. Более сотни автомобилей из этих стран примкнули к немецкой забастовке.