Румынские фермеры перекрыли пункт пропуска на границе с Украиной

По примеру развитых демократий. Румынские фермеры перенимают общеевропейскую эстафету протестов - перекрыли пункт пропуска на границе с Украиной и устроили блокаду дорог и нескольких городов.

Как пишут местные СМИ, аграрии требуют от правительства в том числе запретить ввоз в страну украинского зерна, увеличить субсидии и помощь сельскохозяйственному сектору. Однако последние переговоры с Минфином закончились ничем, поэтому фермеры заявили - их акции теперь станут бессрочными.

