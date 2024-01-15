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Румынские фермеры перекрыли пункт пропуска на границе с Украиной
По примеру развитых демократий. Румынские фермеры перенимают общеевропейскую эстафету протестов - перекрыли пункт пропуска на границе с Украиной и устроили блокаду дорог и нескольких городов.
Как пишут местные СМИ, аграрии требуют от правительства в том числе запретить ввоз в страну украинского зерна, увеличить субсидии и помощь сельскохозяйственному сектору. Однако последние переговоры с Минфином закончились ничем, поэтому фермеры заявили - их акции теперь станут бессрочными.
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