Румынский порт Констанца закрыт из-за угрозы взрыва

Главная морская артерия Румынии парализована. Порт Констанца экстренно закрыт из-за угрозы взрыва, движение всех судов полностью остановлено, сообщает местный телеканал. Причиной стала подозрительная сумка, из-за которой силовики провели масштабную эвакуацию персонала.

Интриги инциденту добавляет заявление Минобороны Румынии о том, что за несколько часов до этого поступили звонки с украинского и польского номеров. Угроза на румынском языке транслировалась через аудиозапись, созданную искусственным интеллектом.

На месте продолжают работать взрывотехники.