Первополосные европейские новости из Румынии. Одна касается возможного радиоактивного заражения Европы: депутат парламента Диана Шошоаке заявила, что, по ее сведениям, в ряде регионов Польши резко повысился радиационный фон. Произошло это якобы после ударов российской армии по предположительному месту хранения боеприпасов с урановыми сердечниками в украинском Тернополе.



Примечательно, что независимая проверка данного заявления парламентария невозможна: европейский онлайн-сервис, который предоставлял сведения о радиационном фоне, внезапно сделался недоступен и не работает до сих пор.