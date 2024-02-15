Румыны в Германии представлялись украинскими беженцами

В Германии задержаны сотни граждан Румынии, которые представлялись украинскими беженцами, чтобы получать госпомощь. Как сообщают местные СМИ, под видом нуждающихся в поддержке они получали деньги и жилье от немецких властей. Обман заметили волонтеры, поняли, что эти люди не владеют украинским языком. После начала расследования было выявлено, что более тысячи 300 человек, претендующих на статус беженца из Украины, на самом деле не имеют к этой стране никакого отношения. Большинство из них - граждане Румынии.