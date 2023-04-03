Румыны выгоняют украинцев из своих домов

Жители Румынии начали выселять украинских беженцев из-за предстоящих изменений в законе о помощи беженцам, пишут местные СМИ. Людей просят найти себе новое жилье или платить за аренду. Ранее государство выделяло каждому украинскому беженцу около 11 долларов и еще около 4,5 доллара в день принимающей стороне - на питание, коммунальные и другие расходы. Теперь же в законе выплаты своим гражданам не предусмотрены, а с начала этого года был произведен лишь один транш - и то за прошедший декабрь. По данным румынских властей, с февраля 2022-го страна потратила на украинских беженцев 565 миллионов евро, из них более 100 миллионов на питание и проживание.