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Румыны выгоняют украинцев из своих домов
Жители Румынии начали выселять украинских беженцев из-за предстоящих изменений в законе о помощи беженцам, пишут местные СМИ. Людей просят найти себе новое жилье или платить за аренду. Ранее государство выделяло каждому украинскому беженцу около 11 долларов и еще около 4,5 доллара в день принимающей стороне - на питание, коммунальные и другие расходы. Теперь же в законе выплаты своим гражданам не предусмотрены, а с начала этого года был произведен лишь один транш - и то за прошедший декабрь. По данным румынских властей, с февраля 2022-го страна потратила на украинских беженцев 565 миллионов евро, из них более 100 миллионов на питание и проживание.
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