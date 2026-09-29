Чем ближе мир, тем чаще взрывы - эта формула проста и проверена временем. В Киеве и Кремле готовятся к интенсивному развитию событий. В украинской прессе даже называют предстоящие месяцы решающими, а табуированные темы неожиданно стали частью широкой повестки.

В частности, поднимается вопрос трехсторонних переговоров и тема президентских выборов в Украине. Аналитики даже приводят аргументы в пользу выгоды электоральной кампании для самого Владимира Зеленского. Вот что об этом сказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Руслан Бортник:

"После войны все накопленное хранилище, даже не бочка, политического дерьма треснет и разольется во все стороны, поэтому выборы надо проводить сейчас, во время войны, когда люди терпимее, люди понимают необходимость сохранения социальной стабильности, роль Верховного Главнокомандующего. Для действующего президента это более выигрышное условие".

Обслуживать конфликт еще пять лет уже не представляется возможным, пояса и так затянули до хруста в позвоночнике. При этом премьер Украины Сергей Корецкий обвинил союзников в нехватке денег на боевые действия, хотя Киев озвучивает абсолютно неподъемные суммы для европейского бюджета. Общая стоимость конфликта для Украины в 2026 году составляет 155 млрд долларов, а Брюссель с пафосом согласовал союзный кредит уже до конца 2027 года всего на 90 млрд долларов. Пусть даже математика лженаука, но разрыв бюджета покрывать нечем. Масло в огонь подливают провалы и на идеологическом фронте. Вероятно, корректировать публичные высказывания звезд и блогеров тоже уже нечем. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ходит на эфиры к журналисту Такеру Карлсону, как на работу, и ругает бывшего начальника на чем свет стоит.

Как региональный альянс Зеленского оказался деревенской командой по футболу. Почему Великобритания рискует остаться без Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Как Урсула фон дер Ляйен публично вытерла ноги о мечты Дональда Трампа. Об этом и не только рассказали в новой серии проекта "Тренды".

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