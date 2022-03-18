Русофобия в Украине и Чехии

В Ирландии в День святого Патрика, по сообщениям местной газеты, принимали группу украинцев. И, судя по фото над заголовком, ирландские журналисты убеждены, что беженцы из Украины выглядят именно так.







Русофобия среди украинских военнослужащих доходит до абсурда. Глава погранслужбы Украины опубликовал на своей странице в соцсетях неоднозначное заявление. В нем генерал-майор Сергей Дейнеко обещает убивать жен, родителей, братьев, сестер и даже детей российских военнослужащих.







Опасный характер уровня русофобии в Чехии





Опасный характер в последнее время принимает уровень русофобии в Чехии. Об этом говорится в заявлении посольства России в Праге. Там отметили рост числа правонарушений на этой почве в отношении русскоязычных граждан. В посольстве добавили, что направили чешской стороне ноту с просьбой принять меры.