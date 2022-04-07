Русофобия в ЕС и кто за этим стоит

Латвия и Эстония не будут выдавать вид на жительство и рабочие визы белорусам и россиянам. Кроме этого, сейм Латвии концептуально одобрил изменения в закон о гражданстве. Предлагают лишать его за поддержку России.

О русофобских настроениях не только в Прибалтике Анастасия Бенедисюк.

История об одном рижском кафе, на которое напали, разбили стеклянную дверь, могла так и остаться лишь строчкой в сводке латвийских стражей порядка и, разумеется, потерей в кошельке владельцев, если бы не два факта!

Во-первых, это единственное кафе в Риге с русскоязычным названием "Ленинград". Во-вторых, напротив - пункт приема украинских беженцев. Как реверанс последним - плакат с Зеленским и предложение по ребрендингу - "Зеленськийград".

Зная обстоятельства, в Риге спорят: разбитое стекло в кафе - это хулиганка или госизмена?

А еще за преступления против мира, человечества и геноцид. На деле, правда,"не осуждаешь Россию - сдавай паспорт!". Внесение изменений носит срочный характер. Пока речь идет о лишении гражданства тех, у кого их… два. Впереди финальные чтения и подпись президента Латвии.

Отдельные новаторы предлагают не останавливаться и за взгляды выдворять из страны.

Если не хотим дойти до Бучи, с терпимостью нужно покончить. Позиция Латвии должна быть такой, что для тех, кто поддерживает РФ на Украине, нет места в нашей стране (только если в тюрьме или в психиатрической больнице). Лишение гражданства должно быть связано с выдворением, и к этому нужно идти. Саулведис Варпиньш, присяжный адвокат, бывший следователь и прокурор (Латвия)

Особые виды наказания готовы применить, в том числе, за пост в социальных сетях.





Для Прибалтики травля русских - не новое.Но в последнее время это как отдельный вид глумления.

В том числе над памятью. 9 Мая там называют праздником страны агрессоров, отменены все мероприятия. И на тех, кто выйдет, вероятно, и отработают механизм с лишением гражданства:

"Мой дед, латышский красный стрелок, при штурме в 1944-м погиб, моя мама была в концлагере. И этот ненавистный, которого вы ненавидите, русский солдат, советский, он освободил мою маму!".

Из последнего.В Латвии предлагают 9 Мая назвать Днем памяти жертв российской военной операции в Украине. И во все это втягивают детей!

"Если вы думаете, что видели все, поверьте - нет! Вшколах Латвии начали запускать анкеты на лояльность режиму Латвии. Друзья мои, это не просто зло, это ад, который необходимо останавливать".

В анкете у школьников спрашивают: "Ты понимаешь, что сейчас происходит в Украине?". Варианты ответов: "Российская специальная операция в Украине", "Война, но Украина сама виновата", "Война, которую развязала Россия", "Не понимаю, потому что есть разные мнения". И здесь понятно:через детей проверяют родителей. Те возмущены.

А еще школьников Латвии не пустят на белорусские и российские олимпиады.

Нечто подобное сейчас в Португалии. Там бьет тревогу координатор русской школы в городе Албуфейра, в их адрес приходят угрозы.

"Комментарии на нашей странице: "Будем сдирать с них шкуры, пора покупать топор, работы непочатый край". Мы даже вынуждены были обратиться в полицию и выставить патруль у входа в нашу школу".

Еще одного ребенка в Лиссабоне за корни забросали камнями.

В Германии с 24 февраля зафиксировано более 380 преступлений против людей с российским происхождением, заявила глава МВД. В основном это оскорбления, порча имущества, но есть и акты насилия, сообщает РИА "Новости".





Мы видим этот звериный оскал расизма, в котором нам в Германии приходится выживать. Я знаю эти случаи с водителями грузовиков, мы сами помогали им. И один из них написал очень хороший пост о том, это как раз рядом с моим домом, что приехало столько людей помочь ему, привезли продукты питания, воду, что он не смог сдержать слез. Благодарен, что есть еще в Германии люди, которые помнят о человечности. Вальдемар Герд, экс-депутат бундестага, Германия

Вот в Германии бьют окна и замазывают краской. В лондонской галерее решили переименовать полотно французского импрессиониста Дега из "Русские… в "Украинские танцовщицы". В Европе отказываются лечить русскоязычных студентов, выгоняют из университетов, радикалы нападают на православные храмы, угрожают дальнобойщикам.

А так в Литве прессуют, если едешь на авто с российскими номерами. Правда, водитель, судя по языку, оказался местный. Кому вредят-то? Своим?

- Что это за номера?

- Какая тебе разница?

- А чего ты на русских номерах тут ездишь?

- Украинец? Можешь разговаривать на украинском языке?

- Я могу разговаривать. Почему российские номера?

Возвращаясь к Латвии, сотрудников частных компаний принуждают подписывать бумаги, дескать, "не поддерживаю агрессивную войну России против Украины".

С иным мнением призывают уволиться из рядов латвийской полиции.