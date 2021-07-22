Русские больше не являются коренным народом Украины - Зеленский подписал скандальный закон

Зеленский подписал скандальный закон "О коренных народах Украины". Этот юридический акт начинает действовать с момента опубликования. Отныне коренными народами страны считаются, в частности, крымские татары, караимы и крымчаки: именно они получают право на защиту своих языков и культуры. Другие национальные меньшинства из-под защиты закона выведены. Например, русские коренным народом не считаются, по этой причине их язык вытесняется из школ, из системы госуправления, а также сферы сервиса.



Элемент трагикомизма в этот сюжет привносит тот факт, что практически вся управленческая верхушка Украины в быту пользуется именно русским, а украинским владеет из рук вон плохо. Последние два президента изучали государственный язык, уже вступив в должность, что не мешало им проводить политику дискриминации фактически родного русского языка.