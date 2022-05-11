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Русский союз Латвии: Ни один бульдозер или трактор не сможет раздавить нашу память и честь!

Осудил уборку цветов трактором и готов протестовать "против самоуправства, которое произошло в Риге 9 и 10 мая", Русский союз Латвии. Об этом партия сообщает в своем аккаунте в "Фейсбуке". Отмечается: ни один бульдозер или трактор не сможет раздавить память и честь!

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