Сразу несколько заявлений о ходе мирных переговоров между Киевом и Москвой, проходящих в Абу-Даби, сделали причастные к ним политики. Замглавы МИД России Рябков отметил, что консультации продолжаются, но пока нет понимания, когда состоится следующий раунд встреч.

При этом украинская сторона объявила, что четырехсторонние переговоры, в которых примут участие также США и Европа, могут состояться еще до Рождества. С рядом довольно оптимистических заявлений выступил спецпосланник Трампа Джаред Кушнер. По его словам, в ближайшие недели станет ясно, насколько стороны близки к соглашению.

В настоящий момент на переговорах обсуждаются два варианта урегулирования. Первый - остановка боевых действий по линии соприкосновения с последующим обсуждением мирного договора. Второй - передача России территории Донбасса при условии принятия Украины в НАТО и распространения на нее гарантий безопасности 5-го пункта устава альянса.

Кушнер также отметил, что огромную роль в формировании атмосферы взаимопонимания и доверия на переговорах сыграла готовность России гарантировать неприменение ядерного оружия ни при каких условиях.