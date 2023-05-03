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Ряд государств уже отказался от американской валюты, теперь этот список пополнился

Ряд государств, таких как Бразилия, Китай, Россия, Индия, ЮАР, уже отказались от американской валюты в своих транзакциях. Сегодня этот список пополнился двумя азиатскими странами. Центральные банки Индонезии и Южной Кореи договорились проводить операции в своих денежных единицах вместо доллара.

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