Ряд государств уже отказался от американской валюты, теперь этот список пополнился

Ряд государств, таких как Бразилия, Китай, Россия, Индия, ЮАР, уже отказались от американской валюты в своих транзакциях. Сегодня этот список пополнился двумя азиатскими странами. Центральные банки Индонезии и Южной Кореи договорились проводить операции в своих денежных единицах вместо доллара.