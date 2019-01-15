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Рядом с одной из гостиниц в центре Найроби произошел взрыв
Срочные новости поступают в эти минуты из столицы Кении. Рядом с одной из гостиниц в центре Найроби произошел взрыв. По предварительным данным, в автомобиле на парковке отеля сработала бомба. Скорее всего, она была приведена в действие дистанционно. При этом в районе, где произошел инцидент, слышны выстрелы. Информация о пострадавших и другие подробности ЧП пока не известны.
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