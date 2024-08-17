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Генсек ООН проинформирован об украинской провокации

Генсек ООН проинформирован об украинской провокации

"Провокация со стороны Украины представляет собой опасные действия по расширению зоны конфликта с попыткой вовлечения в него Беларуси". Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и информировалруководителя всемирной организации о нарушении Украиной 9 августа 2024 года воздушного пространства Беларуси и о мерах, предпринятых в этой связи белорусской стороной. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМИД.

"В ходе встречи руководитель белорусской миссии в ООН подчеркнул, что провокация со стороны Украины представляет собой опасные действия по расширению зоны конфликта с попыткой вовлечения в него Беларуси, неизменно выступающей за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития", - проинформировали в МИД.

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