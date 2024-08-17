3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Генсек ООН проинформирован об украинской провокации
"Провокация со стороны Украины представляет собой опасные действия по расширению зоны конфликта с попыткой вовлечения в него Беларуси". Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и информировалруководителя всемирной организации о нарушении Украиной 9 августа 2024 года воздушного пространства Беларуси и о мерах, предпринятых в этой связи белорусской стороной. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМИД.
"В ходе встречи руководитель белорусской миссии в ООН подчеркнул, что провокация со стороны Украины представляет собой опасные действия по расширению зоны конфликта с попыткой вовлечения в него Беларуси, неизменно выступающей за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития", - проинформировали в МИД.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов