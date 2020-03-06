Рыбный дождь в Австралии

После сильного ливня жители городка Йова обнаружили в лужах мелкую рыбу. Обычно воздушные потоки поднимают ее в облака, а затем обрушивают вместе с водой на землю. Но этот случай специалисты связывают с локальными наводнениями. Рыба застряла в небольших изолированных водоемах, которые высохли из-за жары, а когда пошел дождь, она воспользовалась возможностью выбраться и попала в лужи.