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Рыбный дождь в Австралии
После сильного ливня жители городка Йова обнаружили в лужах мелкую рыбу. Обычно воздушные потоки поднимают ее в облака, а затем обрушивают вместе с водой на землю. Но этот случай специалисты связывают с локальными наводнениями. Рыба застряла в небольших изолированных водоемах, которые высохли из-за жары, а когда пошел дождь, она воспользовалась возможностью выбраться и попала в лужи.
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