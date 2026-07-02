Рыночная стихия вернулась: бензин в Польше подорожал на 10-12 %

В Польше ощутимо выросли цены на бензин: до 1 июля там был заморожен один из налогов, но теперь его сбор возобновился. Бензин подорожал на 10-12 %.

Пикантность этой истории в том, что о периоде нефтяного кризиса в Персидском заливе польские автомобилисты, похоже, станут вспоминать с ностальгией: тогда-то цены были ниже и жестко регулировались правительством. Теперь рыночная стихия вновь взялась за дело, и как сейчас будут себя чувствовать польские водители - теперь решают корпорации, торгующие топливом.