Рыночная стоимость Tesla рухнула на 50 миллиардов долларов

Инвесторы разочаровались в обещаниях Илона Маска. Он собирается радикально сократить расходы на электромобили и пообещал, что через три года можно будет купить электрокар с автопилотом за 25 тысяч долларов. Но уже спустя два часа после заявления рыночная капитализация Tesla упала на 20 миллиардов долларов. Ожидалось, что на широко разрекламированном Дне батареи Маск объявит о разработке батареи с запасом хода на миллион миль, рассчитанной на срок службы 10 и более лет. Но такового не прозвучало.