Рынок нефти пережил худший год за последнее десятилетие

Об этом сообщает TheWall Street Journal. Только по итогам первых девяти месяцев нефтедобытчики списали активы на 145 миллиардов долларов. Это около 10% от рыночной капитализации всех мировых нефтяных компаний. Кроме того, многие предприятия не пережили этот год и разорились. Напомним, аналитики предрекли миру низкие цены на нефть в следующем году. По оценке экспертов Fitch, баррель Brent в 2021-м будет стоить 45 долларов. А вот агентство Bloomberg и вовсе предсказало закат нефтяной эпохи. С этим согласились даже в ОПЕК. Пандемия COVID-19 спровоцировала радикальное падение поставок нефти по всему миру.