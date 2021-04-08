Рынок ноутбуков с начала 2021 года показывает рекордный рост - 46,5 %

В отрасль производства и продажи ноутбуков пандемия COVID-19 внесла серьезные корректировки. Из-за того, что многие люди были переведены на удаленку, спрос на эти гаджеты оказался необычайно высок. По оценке аналитиков, в первом квартале было продано свыше 65 млн ноутбуков. Это на 46,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос сейчас выше предложения, в связи с недостатком определенных полупроводниковых компонентов для производства портативных компьютеров, сегодня заказы от производителей на дисплеи для ноутбуков на 30 - 50 % превышают возможности поставщиков.

