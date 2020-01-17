Рынок растительных заменителей мяса через 10 лет увеличится в 5 раз

Аналитики посчитали, к 2030 году он составит уже 100 млрд долларов. Для сравнения всего пару лет назад рынок растительных заменителей мяса достигал всего 19 млрд долларов. По словам экспертов, изначально растительные заменители мяса связывали, в первую очередь, со здоровым образом жизни. Сейчас потребители переосмысливают свое отношение к протеинам и, не отказываясь от традиционных мясных продуктов, включают их в рацион.