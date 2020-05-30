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Рынок в Ухане - не источник заражения. Китайские ученые провели расследование

Власти Китая провели расследование с целью выяснить происхождение коронавируса. Удалось установить, что нулевой пациент был заражен отнюдь не на рынке Уханя, как прежде считалось. В действительности рынок оказался лишь местом, откуда началось массовое распространение COVID-19. Подтвердился тот факт, что первоначально носителями вируса были летучие мыши. Именно от них мутировавший коронавирус передался человеку. Когда и как это произошло, ученые еще выясняют.

В рамках исследования были изучены образцы животных, которые продавались в торговой точке в КНР. Результаты их тестов на коронавирус были отрицательными. Это говорит о том, что они не могли заразить покупателей.
"Выходит, что рынок был одной из жертв заражения", - сказал глава центра Гао Фу.

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