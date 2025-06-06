Рютте: НАТО останется ядерным блоком

"Сегодняшнее решение является историческим. Если посмотреть на согласованные нами целевые показатели, это колоссальный рост. И вы не можете просто сказать, что это просто новые цели, а денег нет. Я абсолютно уверен, что мы их достигнем. Также на 5 %. Мы должны это сделать, потому что в противном случае пару лет мы еще будем в безопасности, но потом нам придется учить русский язык".