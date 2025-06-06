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Рютте: НАТО останется ядерным блоком
НАТО останется ядерным блоком, который намерен обеспечивать эффективность своего потенциала. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте после саммита министров обороны блока в Брюсселе.
Он предложил повысить расходы на оборону на полтора процента - до 3,5 % и еще 1,5 % тратить на развитие военной инфраструктуры.
Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:
"Сегодняшнее решение является историческим. Если посмотреть на согласованные нами целевые показатели, это колоссальный рост. И вы не можете просто сказать, что это просто новые цели, а денег нет. Я абсолютно уверен, что мы их достигнем. Также на 5 %. Мы должны это сделать, потому что в противном случае пару лет мы еще будем в безопасности, но потом нам придется учить русский язык".
Кроме того, министры обороны НАТО утвердили амбициозные планы по усилению ПВО, ракетных сил, беспилотников и сухопутных войск и, конечно же, обязались выделить Украине дополнительную помощь на сумму более 20 млрд евро.