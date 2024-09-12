Беларусь будет продолжать стучаться в двери мира и созидания, безопасности и развития - Рыженков

Беларусь будет продолжать стучаться в двери мира и созидания, безопасности и развития. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в своем выступлении с трибуны ООН, пишет БЕЛТА.

В 2025 году мир отметит 80 лет со дня создания ООН. "С чем мир подойдет к этой важной дате? В ссорах и конфликтах? Именно поэтому Президент Беларуси Александр Лукашенко выдвинул инициативу проведения глобального диалога по безопасности", - отметил глава МИД.

"Мы будем продолжать стучаться в двери мира и созидания, безопасности и развития. С 2023 года мы проводим в Минске представительную международную конференцию по евразийской безопасности, которая призвана консолидировать политические, экономические и иные процессы на пространстве Большой Евразии в интересах и государств, и народов. В этом году она пройдет 31 октября. Приглашаем всех. Мы должны вновь наполнить легкие ООН духом Сан-Франциско, который дал жизнь нашей Организации. Убеждены в том, что это сегодня жизненно необходимо. Необходимо в интересах всех людей на планете", - заявил министр.