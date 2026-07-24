Рыженков: Европа становится источником конфликтов и конфронтации

Европейская модель безопасности потерпела неудачу, а сама Европа становится источником конфликтов и конфронтации. У стран Шанхайской организации сотрудничества нет альтернативы созданию собственной модели развития и безопасности в Евразии. Об этом в ходе заседания Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков.

Максим Рыженков:

"Европейский союз, который позиционирует (или ранее позиционировал) себя как прогрессивная часть цивилизации, в нынешней ситуации начинает являться источником конфликтов и конфронтации. Идет оголтелая и агрессивная милитаризация европейских стран под предлогом мифических угроз с Востока".

В международных делах, по его словам, все больше доминирует давление и грубая сила. "Международное право зачастую не работает. В этих условиях современные и относительно молодые форматы взаимодействия все больше становятся позитивной альтернативой закостенелым международным институтам, которые неспособны далее обеспечивать прогрессивное видение и действовать в духе времени, - обозначил он. - Когда ЕС предпочитает скатываться к дальнейшей самоизоляции, у нас в ШОС нет другой альтернативы, как создавать собственную самодостаточную модель развития и безопасности в нашей части Евразии".

Максим Рыженков отметил, что за 25 лет существования ШОС прошла путь от механизма укрепления доверия в приграничных районах до опоры многополярности. Дипломат подчеркнул, Беларусь готова к самому активному участию в совместной работе по повышению эффективности организации.

Среди озвученных конкретных предложений - завершение создания Банка развития ШОС как независимого финансового института; стимулирование расчетов в нацвалютах; ускорение начала функционирования Антинаркотического центра ШОС и Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности.

Фото: БЕЛТА