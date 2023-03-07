Rzeczpospolita: на Польшу надвигается "демографический метеорит"

На Польшу надвигается "демографический метеорит". Из-за старения населения стране грозит демографический кризис - сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на заявление президента Института государственных финансов. Местный экономист отметил: за десятилетие численность поляков уже сократилась почти на 2 миллиона человек, и подчеркнул, что ситуацию может облегчить - "комплексная миграционная политика" и повышение профессиональной активности поляков, а также повышение коэффициента рождаемости и пенсионного возраста. Пока же стареющее население оказывает огромное давление на государственные финансы. Один из сценариев Организации экономического сотрудничества и развития показывает, что к 2050 году неконтролируемый рост государственного долга Польши достигнет 140 процентов от ВВП.