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Rzeczpospolita: Польша хочет забрать у Чехии более 368 га земель
Польша намерена потребовать от Чехии вернуть 368,44 га территорий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой наиздание Rzeczpospolita.
"368,44 га -именно столько Прага должна вернуть Варшаве. Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах", - говорится в публикации.
При этом депутат Европарламента от партии "Гражданская платформа" Ян Ольбрихт раскритиковал эту инициативу.
В ответ на это депутат от польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Краевский заявил, что "никогда не будет подходящего времени для принудительного исполнения требований".
Как утоняется в статье, в 2005 году правительство Чехии предлагало Польше финансовую компенсацию, но Варшава отказалась.
В 1958 году между двумя странами произошла существенная корректировка границ - власти Польской Народной Республики передали Чехословакии земли площадью 1205,9 га, а власти Чехии польской стороне - 837,46 га.
Ранее Варшава потребовала от Берлина более триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Представитель МИД ФРГ, в свою очередь, заявил, что Германия считает этот вопрос закрытым, поскольку в 1953 году Польша отказалась от дальнейших репараций и не раз это подтверждала. При этом Берлин продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну, добавил он.
Фото:Иллюстрация ИА "Росбалт"
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