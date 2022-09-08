Rzeczpospolita: Польша хочет забрать у Чехии более 368 га земель

Польша намерена потребовать от Чехии вернуть 368,44 га территорий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой наиздание Rzeczpospolita.



"368,44 га -именно столько Прага должна вернуть Варшаве. Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах", - говорится в публикации.

При этом депутат Европарламента от партии "Гражданская платформа" Ян Ольбрихт раскритиковал эту инициативу.



В ответ на это депутат от польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Краевский заявил, что "никогда не будет подходящего времени для принудительного исполнения требований".



Как утоняется в статье, в 2005 году правительство Чехии предлагало Польше финансовую компенсацию, но Варшава отказалась.



В 1958 году между двумя странами произошла существенная корректировка границ - власти Польской Народной Республики передали Чехословакии земли площадью 1205,9 га, а власти Чехии польской стороне - 837,46 га.

Ранее Варшава потребовала от Берлина более триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Представитель МИД ФРГ, в свою очередь, заявил, что Германия считает этот вопрос закрытым, поскольку в 1953 году Польша отказалась от дальнейших репараций и не раз это подтверждала. При этом Берлин продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну, добавил он.