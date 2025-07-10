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С 1 августа в США будут введены пошлины на медь в размере 50 %
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на импорт меди в Соединенные Штаты. Соответствующую публикацию он разместил в среду в Truth Social, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Получив обстоятельную оценку нашей национальной безопасности, я объявляю о введении с 1 августа 2025 года пошлин на медь в размере 50 %", - заявил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что медь необходима США в производстве полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, аккумуляторов, радарных систем, систем ПРО, гиперзвукового оружия, а также в строительстве центров обработки данных.
"Медь - второй из наиболее используемых Министерством обороны материалов", - сказал американский лидер. При этом он уверен, что введением пошлины на импорт меди исправит ошибки, допущенные администрацией экс-президента Джо Байдена, обвинив того в "безрассудном поведении и глупости".