С 1 августа в США будут введены пошлины на медь в размере 50 %

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Президент США Дональд Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на импорт меди в Соединенные Штаты. Соответствующую публикацию он разместил в среду в Truth Social, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Получив обстоятельную оценку нашей национальной безопасности, я объявляю о введении с 1 августа 2025 года пошлин на медь в размере 50 %", - заявил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что медь необходима США в производстве полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, аккумуляторов, радарных систем, систем ПРО, гиперзвукового оружия, а также в строительстве центров обработки данных.