С 10 сентября Польша вводит ограничения на полеты вдоль восточной границы

Польша с 10 сентября на три месяца ограничит полеты вдоль своей восточной границы, т. е. вдоль рубежей с Беларусью и Украиной.

Ночью в этой зоне запретят все полеты воздушных судов, днем для гражданской авиации и беспилотников будут действовать специальные требования.

Ввести эту меру потребовало оперативное командование польской армии. Как заявлено, делается это для обеспечения безопасности государства. Ограничения не затрагивают пассажирские рейсы, которые осуществляются на значительных высотах.